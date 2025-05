È morto Domenico Canu, il chitarrista dei Planet Funk aveva 66 anni

(Adnkronos) –

Domenico Gigi Canu, chitarrista dei Planet Funk, è morto oggi all'età di 66 anni. A comunicare la notizia è stata la storica band attraverso un post sui profili social: "È con grande dolore che i Planet Funk comunicano la prematura scomparsa di Domenico Gigi Canu che si è spento oggi all’età di 66 anni. Informazioni sulle esequie verranno comunicate appena possibile". Canu è stato uno dei membri fondatori dei Planet Funk, gruppo nato nel 1999 dall'unione di quattro musicisti: i tastieristi Marco Baroni e Alex Neri, il bassista Sergio Della Monica (morto nel 2018) e, appunto, il chitarrista Canu. La band, nota per il suo sound elettronico, ha raggiunto il successo con brani come 'Chase the Sun' (2000) e 'Inside All the People' (2001), diventando un punto di riferimento della scena dance internazionale. —[email protected] (Web Info)