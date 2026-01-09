Droni e missili ipersonici sull’Ucraina, Russia: “Risposta ad attacco contro residenza Putin”

(Adnkronos) – La Russia ha lanciato un massiccio attacco sull’Ucraina, utilizzando il sistema missilistico Oreshnik e droni, in risposta al presunto attacco di Kiev alla residenza del presidente russo Vladimir Putin. Lo ha riferito il Ministero della Difesa di Mosca, aggiungendo che la scorsa notte “in risposta all’attacco terroristico del regime di Kiev alla residenza del Presidente della Federazione Russa nella regione di Novgorod, avvenuto la notte del 29 dicembre 2025, le Forze armate russe hanno lanciato un massiccio attacco utilizzando armi di precisione a lungo raggio, terrestri e navali, tra cui il sistema missilistico terrestre a medio raggio Oreshnik, nonché droni d’attacco, contro obiettivi critici in Ucraina”.

Il ministero ha sottolineato che “gli obiettivi dell’attacco sono stati raggiunti”. “Sono stati danneggiati gli impianti di produzione dei velivoli senza pilota utilizzati nell’attacco terroristico, nonché le infrastrutture energetiche a supporto del complesso militare-industriale ucraino”, ha aggiunto il dipartimento militare russo.

Nei raid sarebbero morte almeno quattro persone e altre 19 sarebbero rimaste ferite. Tra le vittime anche un paramedico, mentre 14 dei 19 feriti sono stati ricoverati in ospedale, ha riferito il sindaco di Kiev Vitali Klitschko. “Un paramedico è morto e quattro sono rimasti feriti mentre prestavano soccorso nel distretto di Darnytskyi”, ha aggiunto.

Le autorità hanno affermato che gli edifici residenziali nei distretti di Pechersk e Desnianskyi hanno subito danni

a causa dei droni e della caduta di detriti, e che nel distretto di Shevchenkivsky sarebbe scoppiato un incendio. Le prime esplosioni sono state segnalate a Kiev intorno alle 23,45 ora locale. In precedenza, l’aeronautica militare aveva lanciato l’allarme per una minaccia di missili balistici e segnalato droni diretti verso la capitale.

Un’altra minaccia missilistica a livello nazionale è stata emessa intorno alle 2,13 ora locale, dopo che l’aeronautica militare ucraina ha rilevato il decollo di alcuni jet da combattimento russi. Ulteriori esplosioni di missili da crociera hanno scosso la capitale ucraina intorno alle 3 del mattino ora locale, ha riferito un giornalista del Kyiv Independent sul posto, mentre la Russia continuava il suo attacco notturno. A seguito dell’attacco si sarebbe sviluppato un incendio in un edificio residenziale del complesso residenziale Comfort Town di Kiev. Klitschko ha aggiunto che in alcune zone della capitale ucraina l’erogazione di acqua corrente e di elettricità è stata interrotta a causa degli attacchi russi alle infrastrutture critiche.

