Droni contro casa Putin, Ucraina: “Da Russia nessuna prova”. Medvedev: “Zelensky dovrà nascondersi per il resto della vita”

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ”dovrà nascondersi per il resto della sua vita” dopo il presunto attacco con droni contro la residenza del leader del Cremlino Vladimir Putin nella regione di Novgorod. Lo ha scritto su ‘X’ il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev. Zelensky ”sta cercando di far fallire la risoluzione del conflitto. Vuole la guerra. Beh, almeno ora dovrà nascondersi per il resto della sua inutile vita”, ha scritto Medvedev.

Secondo la Russia Kiev avrebbe effettuato un attacco terroristico contro la residenza di Putin nella regione di Nóvgorod, utilizzando 91 droni di attacco di lungo raggio. Tuttavia, tutti i droni sono stati distrutti dai sistemi di difesa antiaerea delle Forze armate russe e non sono stati riportati danni o feriti.

Zelensky ha replicato alle accuse russe, affermando che l’Ucraina non ha tentato di attaccare la residenza di Putin con droni. Ha definito le affermazioni russe come “pericolose” e “false”, sostenendo che lo scopo della Russia è quello di influenzare negativamente i colloqui di pace tra l’Ucraina e gli Stati Uniti.

La Russia non ha fornito “prove plausibili” a sostegno delle dichiarazioni del ministro degli Esteri Sergei Lavrov secondo il quale l’Ucraina avrebbe lanciato un attacco con droni su larga scala contro una delle abitazioni del presidente Vladimir Putin, ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiha in un post su X.

“E’ passato quasi un giorno e la Russia non ha ancora fornito alcuna prova plausibile alle sue accuse di presunto ‘attacco alla residenza di Putin’ da parte dell’Ucraina. E non lo farà. Perché non ce n’è. Nessun attacco del genere è mai avvenuto”, ha dichiarato Sybiha.

”Non mi fido di Putin”, perché il presidente russo ”non vuole davvero la pace” e ”può scordarsi” di partecipare alla ricostruzione dell’Ucraina con ”gas a basso costo” dopo la guerra. Ma quello che è certo è che ”l’Ucraina non può sconfiggere la Russia senza l’aiuto degli Stati Uniti”, per cui è necessario che il presidente americano ”Trump continui a fare pressione” su Putin, ha dichiarato Zelensky nel corso di una intervista a Fox News dopo la telefonata tra il presidente americano Donald Trump e il leader del Cremlino Vladimir Putin.

”Abbiamo bisogno che Trump continui a fare pressione perché da parte di Putin non arrivano segnali di pace”, ha proseguito il presidente ucraino affermando che ”l’unico modo in cui la Russia potrà partecipare alla ricostruzione dell’Ucraina è pagando le riparazioni di guerra”. I russi ”devono darci soldi, poi decideremo noi come usarli per la ricostruzione”, ha sottolineato Zelensky.

Messaggio di Zelensky in una cerimonia per i caduti

“L’Ucraina è uno Stato che è nato grazie al coraggio del suo popolo. Il popolo ucraino è sopravvissuto e ha preservato la propria forte identità in un contesto piuttosto difficile. Molti non ce l’avrebbero fatta. Ma gli ucraini ce l’hanno fatta. Sono riusciti a preservare se stessi. Sono riusciti a superare tutte le prove della storia e a cacciare gli stranieri dalla casa ucraina. Resisteremo anche ora. E difenderemo l’indipendenza. Difenderemo la sovranità. Difenderemo la nostra terra, il nostro diritto di vivere e di scegliere autonomamente come vivere. La casa ucraina sarà sempre sulla mappa politica del mondo”. Queste le parole di Zelensky durante una cerimonia per i caduti.

