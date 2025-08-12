Donnarumma, addio al Psg. Il messaggio: “Non ho deciso io”

(Adnkronos) – Gigio Donnarumma dice addio al Paris Saint Germain. Il portiere della Nazionale annuncia il divorzio dal club campione d'Europa, nonostante il contratto sia destinato a scadere nel 2026. Donnarumma, con un messaggio su Instagram, punta il dito contro chi "ha deciso che non potrò più far parte di questo gruppo e contribuire ai successi della squadra. E' una decisione che mi lascia deluso e amareggiato", dice. Il riferimento è evidentemente all'allenatore Luis Enrique, che non viene mai citato nel post. —[email protected] (Web Info)