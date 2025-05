Donna uccisa a Legnano, ex marito si costituisce: “Non c’entro con delitto”

(Adnkronos) – L'ex marito di Vasilica Potincu, la 35enne romena trovata morta ieri in un appartamento a Legnano, è andato a costituirsi ieri a Brescia. Sull'uomo, connazionale di 38 anni, pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalla Romania lo scorso 15 maggio per reati predatori. Il 38enne, autotrasportatore, aveva precedenti per sfruttamento della prostituzione. Nel consegnarsi, dopo aver appreso dell'omicidio della ex, l'uomo ha chiarito di non c'entrare nulla con la morte di Vasilica. L'omicidio della 35enne, trovata da un vicino di casa ieri mattina in una pozza di sangue, con un coltello da cucina conficcato nella schiena, risale secondo chi indaga alla sera di sabato. Ma sarà l'autopsia, che verrà effettuata nei prossimi giorni nell'istituto di medicina legale di Pavia, a chiarire l'orario della morte. Nell'appartamento di Legnano Vasilica, residente insieme alla famiglia a Cinisello Balsamo, nel Milanese, lavorava come escort. Ed è tra i clienti della donna che sono indirizzate le indagini sull'omicidio, coordinate dalla procura di Busto Arsizio e condotte dai carabinieri del gruppo di Rho e del nucleo investigativo di Milano. —[email protected] (Web Info)