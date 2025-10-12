Domenica In, ospiti oggi 12 ottobre: Evelina Sgarbi, Montesano e Rusic

(Adnkronos) – Domenica In torna oggi, domenica 12 ottobre, dalle 14 alle 17.10, con una nuova puntata su Rai 1, in diretta dagli Studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma. Alla guida Mara Venier, affiancata alla conduzione da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, per un pomeriggio ricco di ospiti. Al centro della puntata, la testimonianza di Evelina Sgarbi, figlia del critico d'arte Vittorio Sgarbi, che parlerà apertamente del delicato rapporto con il padre, offrendo uno sguardo personale su una vicenda che ha suscitato grande attenzione mediatica. Le condizioni di salute di Sgarbi saranno approfondite nel talk condotto da Venier e Cerno, con gli interventi in studio di Barbara Alberti, Simona Izzo e Vladimir Luxuria, e il collegamento da Milano con il giornalista Vittorio Feltri. Spazio anche ai grandi protagonisti dello spettacolo: Enrico Montesano, che ha festeggiato 80 anni lo scorso giugno, si racconterà a Mara Venier attraverso aneddoti di carriera e vita privata, mentre Rita Rusic ripercorrerà i momenti più significativi del suo percorso personale e professionale in un'intervista intensa e confidenziale. A rendere il pomeriggio ancora più coinvolgente ci penserà Teo Mammucari, protagonista di un momento magico insieme al leggendario Mago Silvan, ed Enzo Miccio, che racconterà il mito di Patty Pravo, icona di stile e rivoluzione degli anni '70.

—[email protected] (Web Info)