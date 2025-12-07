News

Domenica In, le lacrime di Mara Venier per Sandro Giacobbe

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Mara Venier fatica a trattenere le lacrime a Domenica In oggi, domenica 7 dicembre. Nell’intervista con Mogol, la conduttrice del programma di Raiuno rende omaggio a Sandro Giacobbe. Il cantautore è scomparso recentemente all’età di 75 anni. Giacobbe, malato da tempo, negli ultimi 2 anni era stato ospite di Domenica In e proprio nel salotto di Mara Venier, con sua moglie Marina, aveva parlato della malattia con cui conviveva da anni. “Negli ultimi 2 anni era venuto qui ospite a Domenica In, abbracciamo la moglie Marina. Due brave persone”, dice Venier, visibilmente commossa, dopo la clip che ricorda le interviste di Giacobbe in studio. “Sandro è stato amato da tutti, era un ragazzo d’oro. La consolazione è che ora sia in paradiso. Era dolcissimo, bravo, generoso”, l’omaggio di Mogol. 

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Paolo Caruso a Verissimo: “Mia madre è morta,...

Norris campione del mondo, chi è il nuovo...

Volo nella scarpata per 30 metri, due morti...

F1 Gp Abu Dhabi, ordine d’arrivo e classifiche...

Tatiana Tramacere, il legale dell’amico: “Nessun maltrattamento, lo...

Ambrogini, cerimonia senza contestazioni: standing ovation per poliziotto...

Gp Abu Dhabi, Norris rischia grosso: il sorpasso...

Artigiano in Fiera, inaugurata l’area della Regione Marche

Cagliari-Roma oggi, il match in diretta

Guerra Ucraina-Russia, Kellogg: “Accordo davvero vicino”