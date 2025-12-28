Domenica In, Ambra Angiolini: “Renga? Le nostre anime si parlano ancora”

(Adnkronos) – “Ho avuto una vita spericolata e non ho ancora smesso”. Così Ambra Angiolini ospite oggi nel salotto di Domenica In, si racconta senza filtri a Mara Venier. L’attrice torna a parlare del suo rapporto con l’ex compagno Francesco Renga, da cui sono nati due figli. Il loro legame è ancora oggi forte anche dopo la fine della storia d’amore: “Stiamo spesso insieme. Era bello quando eravamo fidanzati, ed è bello ora che non lo siamo. Abbiamo un rapporto stupendo. Ci siamo amati tanto”.

Angiolini ripercorre l’inizio della frequentazione, nata in un momento complesso della sua vita: “Io non mi sentivo meritevole di nessun tipo di fidanzamento, venivo da anni di una malattia difficile da gestire: la bulimia”. All’inizio l’attrice aveva persino pensato di presentarlo a una sua amica. “Fra mi ha rubato il cuore”.

Il racconto entra nei dettagli quando Angiolini ricorda la loro prima notte passata insieme: “Arriviamo in camera da letto, abbasso le tapparelle, mi giro e lui era in mutande. Ma la verità è che lui voleva mostrarmi una sua cicatrice e i suoi difetti”. “Quella sera ci siamo abbracciati ed è stata la cosa più romantica che mi sia mai capitata. I nostri sguardi oggi restano unici”. Oggi tra loro c’è tanto rispetto: “Io rispetto molto la sua vita privata, noi ci frequentiamo ancora come famiglia”.

Ambra Angiolini ammette di essere innamorata. “Ancora?”, scherza Mara Venier. “Mi fa stare bene, io sono innamorata. Io sono fidanzata con lui ma lui non lo sa”, dice l’attrice senza svelare l’identità dell’uomo.

