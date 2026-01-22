News

Djokovic, il rito all’Australian Open: “Ogni giorno abbraccio un fico brasiliano nei giardini di Melbourne, mi cura”

by Adnkronos
Novak Djokovic ha abituato a stupire. In campo e fuori. L’ultima trovata del fuoriclasse serbo è un particolare rito portafortuna a Melbourne, dove in questi giorni è in corso l’Australian Open 2026. Dopo il match vinto nel secondo turno contro l’italiano Francesco Maestrelli, Nole ha raccontato di abbracciare ogni giorno un fico brasiliano nei giardini della città australiana per… curarsi: “Quello è il mio più vecchio amico qui a Melbourne. È stato lì per curare le mie ferite e farmi compagni
a. È un legame meraviglioso, la natura è un’alleata così potente. Abbiamo un’amicizia che dura da oltre 20 anni”. 

Il serbo ha poi parlato della sua preparazione verso l’Australian Open: “Ho avuto una off-season più lunga, come la precedente. Non ho giocato nessun torneo di preparazione e sono davvero contento di poter giocare in questo modo, considerando la mancanza di partite competitive da più di due mesi. Finora è stato tutto positivo, ci sono segnali positivi e devo continuare così”. 

