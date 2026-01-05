News

Djokovic, annuncio a sorpresa: lascia la PTPA, il sindacato che aveva fondato

by Adnkronos
by Adnkronos

(Adnkronos) –
Novak Djokovic lascia la Professional Tennis Players Association, il sindacato dei tennisti che lui stesso aveva fondato. Ad annunciarlo è stato proprio lo stesso giocatore serbo, con un post pubblicato sul proprio profilo X: “Dopo un’attenta riflessione, ho deciso di abbandonare completamente la Professional Tennis Players Association. Questa decisione è frutto di continue preoccupazioni in merito a trasparenza, governance e al modo in cui la mia voce e la mia immagine sono state rappresentate”. 

“Sono orgoglioso della visione che Vasek (Pospisil, ndr) e io abbiamo condiviso quando abbiamo fondato la PTPA, ovvero dare ai giocatori una voce più forte e indipendente”, ha continuato a spiegare Djokovic, “ma è ormai chiaro che i miei valori e il mio approccio non sono più in linea con l’attuale direzione dell’organizzazione”. 

Ora Djokovic si prepara all’inizio della nuova stagione, con gli Australian Open che si avvicinano: “Continuerò a concentrarmi sul tennis, sulla mia famiglia e a contribuire allo sport in modi che riflettano i miei principi e la mia integrità. Auguro ai giocatori e a tutti coloro che sono coinvolti il meglio per il futuro, ma per me questo capitolo è ormai chiuso.” 

 

sport

