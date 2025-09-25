News

Diletta Leotta, nuova avventura: sarà presidentessa in Kings League

by Adnkronos
by Adnkronos

(Adnkronos) –
Diletta Leotta sbarca in Kings League. Oggi, giovedì 25 settembre, la conduttrice Dazn ha annunciato la sua partecipazione alla nuova edizione del torneo, diventando la prima presidentessa della competizione. "Nella Lega dei Re mancava una Regina. Diletta Leotta è la prima presidentessa donna di Kings League Lottomatica.sport Italy", si legge sul sito ufficiale della Kings League.  "la sua squadra si chiamerà D-Power, e debutterà nella prossima competizione italiana, mentre logo e kit ufficiali del team verranno svelati prossimamente". "Salutate la Regina d'Italia", ha scritto il profilo Instagram del torneo, in un post condiviso dalla stessa Leotta insieme a un video che conferma la sua partecipazione.  —[email protected] (Web Info)

