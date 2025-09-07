Difesa, Mariani (Mbda): “Rearm Eu può dare spinta fortissima a settore”

(Adnkronos) – "Un punto fondamentale" del piano Rearm Eu "è la quantità di fondi molto aumentata rispetto al passato". Così in un'intervista all'Adnkronos Lorenzo Mariani, amministratore delegato per l'Italia di Mbda, il consorzio leader europea nel comparto missilistico. Lo strumento "Safe prevede un prestito che movimenterà fino a 150 miliardi" e "cambia la disponibilità che gli Stati hanno da investire, in un settore che in passato è stato sotto finanziato e questo darà una spinta fortissima", spiega. "Il momento – osserva Mariani – raccoglie opportunità e rischi e tra i rischi, forse al primo posto, quello che io ho definito 'gelosie nazionali' che significa non arrivare a definire requisiti comuni per dei bisogni che potrebbero essere messi in comune perché le minacce sono comuni per molti paesi Ue". Ma, sottolinea, "Mbda è nata su un terreno favorevole perché lavoriamo da sempre su programmi di collaborazione, quasi sempre su tre paesi a volte anche 4 e fino a 6 paesi europei". ''Il momento secondo me raccoglie molte opportunità e alcuni rischi, tra i rischi effettivamente io metterei forse al primo posto quello che io ho definito altre volte gelosie nazionali, che in particolare significa non arrivare a definire dei requisiti comuni per dei bisogni che in realtà potrebbero essere messi in comune perché le minacce oggigiorno sono assolutamente comuni per molti dei paesi europei''. ''Su questo Mbda è nata su un terreno particolarmente favorevole in quanto lavoriamo da sempre su programmi di collaborazione, quasi sempre programmi di collaborazione fra tre paesi, a volte anche quattro e fino a sei paesi europei'', spiega l'ad. ''L'aspetto industriale è chiave ed effettivamente noi, fin dal primo momento, abbiamo lavorato per dare ad ogni paese una capacità industriale, ovviamente delle specificità perché ogni paese in genere ha delle caratteristiche di dettaglio, le capacità di produzione, le capacità tecnologiche che rappresentano un'eccellenza per l'intero gruppo''. ''La capacità produttiva, lo sviluppo nei singoli paesi è un elemento che ha caratterizzato fin dall'inizio lo spirito di gruppo di Mbda e la capacità di dire che siamo un gruppo europeo'', sottolinea Mariani. ''Quando dico europeo intendo europeo anche a livello geografico, perché intendo il partner inglese che, secondo me, è irrinunciabile per una difesa europea''. —[email protected] (Web Info)