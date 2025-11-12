News

Dieta liquida sì o no? Quando serve e quando non va seguita

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Dieta liquida sì o no? Funziona per dimagrire o serve ad altro? Il menù basato sull’assunzione di cibi liquidi e semiliquidi fa discutere. La soluzione che prevede brodi vegetali, tisane e yogurt è opportuno? A rispondere alle domande e a cancellare dubbi e false certezze provvede il professor Nicola Sorrentino a La volta buona.  

“La dieta liquida la facciamo per dimagrire o per altri scopi? Le finalità sono tante”, dice il medico medico chirurgo, è specializzato in Scienza dell’alimentazione e Dietetica e in Idrologia medica. “La dieta liquida mantiene stomaco e intestino leggeri, assicura depurazione e idratazione. Soprattutto, la dieta liquida viene usata prima e dopo gli interventi chirurgici o se ci sono problemi di masticazione”, prosegue. 

 

E’ una dieta da seguire per dimagrire? “Sicuramente introduciamo poche calorie, ma bisogna vedere per quanto tempo possiamo farlo. La dieta liquida non apporta tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno”, spiega Sorrentino. “Se dobbiamo fare una dieta equilibrata e sana non va bene. Funziona per depurare, ma non è indicata per più giorni. Si dimagrisce perché si mangia meno, ma non è il modo corretto per dimagrire”, aggiunge evidenziando che “fino a 500 calorie, anche se si tratta di una dieta liquida, si parla comunque di digiuno. E va fatto in modo corretto: se oggi digiuno e domani mangio lasagne e fritti non va bene…”. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Media, al via il corso ‘Comunicazione e Marketing’

Papa, lavoratori Tpl e autoferrotranvieri in piazza San...

Filippo Caccamo è ‘Fuori di tela’: “Storia dell’arte...

‘Zootropolis 2’, da Del Piero a Max Angioni:...

Cassano show contro la Roma: “Ho fatto piangere...

A inaugurare il Premio Franco Zeffirelli saranno Domingo...

Peppe Quintale: “Ho perso 43 kg, ho imparato...

Alzheimer, Liris: “Psn, Fondo dedicato alle demenze e...

Caso Garlasco, ‘Chi l’ha visto?’: “A Lovati l’invito...

Trump regala il suo profumo a al-Sharaa: “Per...