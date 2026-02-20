Di Maio nominato professore onorario al King’s college di Londra

(Adnkronos) – L’ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio è stato nominato professore onorario presso il Dipartimento di studi sulla Difesa del King’s College di Londra. Ad annunciarlo su Linkedin è lo stesso Rappresentante Speciale dell’Ue per il Golfo, Luigi Di Maio. “Assumerò questo nuovo ruolo con l’obiettivo di contribuire al dialogo sulla sicurezza internazionale, le relazioni Europa-Golfo e le dinamiche geopolitiche”, sottolinea Di Maio nel post.

