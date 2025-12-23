Denuncia di Signorini e inchiesta per revenge porn, Corona in procura

(Adnkronos) – Fabrizio Corona è arrivato alla Procura di Milano, dove verrà interrogato dai pm Alessandro Gobbis e Letizia Mannella, che hanno aperto un’indagine per revenge porn dopo la denuncia di Alfonso Signorini (VIDEO). Il giornalista e conduttore del Grande Fratello ha sporto querela dopo che le chat e le foto che aveva scambiato con aspiranti concorrenti del Grande Fratello sono state pubblicate nella puntata ‘Il prezzo del successo’ del format ‘Falsissimo’ di Corona, dedicata a quello che l’ex re dei paparazzi ha chiamato il ‘sistema Signorini’.

Si tratterebbe di una serie di messaggi e inviti sessualmente espliciti mandati dal conduttore agli aspiranti ‘gieffini’, a cui sarebbe stato promesso l’ingresso nel reality. Al momento, però, non risultano denunce presentate da potenziali vittime di questo ‘sistema’.

L’ex concorrente Antonio Medugno ha rilasciato un’intervista, andata in onda nella puntata di ‘Falsissimo’ trasmessa ieri sera su YouTube, nonostante il sequestro del materiale della trasmissione effettuato domenica durante le perquisizioni della polizia in casa di Corona e nello studio di produzione del format. “Se mi fate fare l’interrogatorio, poi sapete che parlo a ruota”, ha detto Corona ai cronisti prima di entrare, con oltre mezz’ora di ritardo, nella stanza dell’interrogatorio, accompagnato dal legale Cristina Morrone.

—

cronaca

[email protected] (Web Info)