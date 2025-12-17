News

Delogu, nessun flirt con Perotti: il bacio sotto casa con l’uomo misterioso

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Andrea Delogu e Nikita Perotti insieme? Un sogno già svanito. Dopo il chiarimento in diretta a Ballando con le stelle dove la conduttrice televisiva aveva spiegato la natura del suo rapporto con il maestro di ballo precisando “non stiamo insieme”, è arrivata un ulteriore conferma.  

Chi, il magazine di Alfonso Signorini, ha paparazzato Andrea Delogu in dolce compagnia di un uomo misterioso, Alessandro Marziali. Nelle immagini pubblicate dal settimanale, tra i due scatta un bacio che lascia poco spazio ai dubbi.  

La coppia, secondo quanto si legge sul magazine, “è uscita a cena”. Poi, una passeggiata insieme al cane della conduttrice, e alla fine, “davanti alla porta di casa della Delogu, lei e Alessandro si sono baciati. Poi, ognuno a casa propria”. Le immagini sembrano così archiviare definitivamente le speranze dei fan che da tempo aspettavano una rivelazione sul presunto flirt con Nikita Perotti. 

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Nespresso, 100 quintali di riso donati a Banco...

Ue-Gb, accordo su rientro Londra in programma Erasmus

Rainbow acquisisce la proprietà intellettuale di Geromino Stilton

Open Arms, pg Cassazione chiede di confermare assoluzione...

Ballando, Bruno Vespa tra Fognini e Fialdini. Il...

Milano, accordo MM-Bei, 100 mln per investimenti nel...

Riello torna in mani italiane, Urso: “Con Ariston...

Auto, Assogasliquidi: “Limiti possono vanificare apertura a motore...

Prato, sequestro nella comunità cinese: arrestati i carcerieri,...

Il Libro dei Fatti in dono al maestro...