Dazi Usa, Ue: “No contromisure fino a 1 agosto, ancora nessuna chiamata tra von der Leyen e Trump”

(Adnkronos) – L'intenzione della Commissione Europea è di "non far entrare in vigore le contromisure" per i dazi imposti dagli Usa sulle importazioni Ue "prima della scadenza decisa" da Washington, cioè il prossimo primo agosto. A dirlo è stato il portavoce al Commercio Olof Gill, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. Tra Ue e Usa, intanto, "non ci sono state telefonate a livello politico dall'ultima volta che ne abbiamo parlato, né sono previste, allo stato attuale", nell'ambito delle trattative in corso ha poi detto, rispondendoalla domanda se ci siano stati contatti tra il commissario al Commercio Maros Sefcovic e le sue controparti Usa o tra la presidente Ursula von der Leyen e il presidente degli Usa Donald Trump. Tuttavia, aggiunge, "questo scenario può cambiare con breve preavviso, e in genere cambia", ma "ora come ora non abbiamo nulla di nuovo da dire".

Usa e Ue stanno negoziando da mesi, nel tentativo, finora vano, di arrivare ad un accordo che consenta di evitare l'imposizione di dazi eccessivamente elevati da parte degli Stati Uniti sulle merci importate dall'Ue. Dopo che è risultato chiaro che l'abbattimento a zero dei dazi per Washington non era un'opzione, Bruxelles, secondo ripetute indiscrezioni mai smentite, si era rassegnata a firmare un accordo con dazi unilaterali da parte degli Usa del 10% sulle importazioni dall'Ue, ma a Washington non basta: secondo indiscrezioni, Donald Trump vorrebbe un livello più elevato, pari al 15% se non al 20%.

Di fronte a questo scenario, persino la Germania, tra i Paesi meno inclini ad un confronto muscolare con gli Usa (insieme all'Italia), secondo quanto riportato dal Wall Street Journal ieri sarebbe pronta a ingaggiare una battaglia commerciale con Washington. Il segretario al Tesoro Usa Scott Bessent ha detto che la scadenza del primo agosto imposta dall'Amministrazione resta valida e che dazi più elevati scatteranno in quella data, anche per mettere maggiore "pressione" sulle controparti. —internazionale/[email protected] (Web Info)