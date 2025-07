Dazi, Trump: “Entro 2 giorni la lettera all’Ue”

(Adnkronos) – Il presidente Donald Trump ha annunciato che entro due giorni invierà all'Unione Europea una lettera che indicherà quali dazi dovrà pagare a partire dal primo agosto. "Probabilmente mancano due giorni alla loro lettera", ha dichiarato Trump durante una riunione di gabinetto, precisando che dal suo punto di vista "una lettera significa un accordo". Il presidente ha anche sottolineato di essere ancora in contatto con i negoziatori dell'Ue e di essere insoddisfatto delle politiche europee nei confronti delle aziende tecnologiche statunitensi. "Stiamo scegliendo dazi equi e bassi, ma alcuni Paesi potrebbero ricevere lettere con dazi del 60-70%", ha poi aggiunto. Ieri Trump ha già inviato lettere a diversi Paesi, fra cui Giappone e Corea del Sud, con l'annuncio delle tariffe sui prodotti esportati negli Stati Uniti. L'invio proseguirà anche domani e "per il prossimo breve periodo di tempo", aveva preannunciato il Presidente americano in un post su Truth in cui ribadisce, a lettere maiuscole, che i dazi saranno iniziati a essere pagati dal primo agosto prossimo. "Non ci sono stati cambiamenti in questa date e non ce ne saranno. In altri termini, tutto il denaro sarà dovuto e pagabile a partire dal primo agosto. Non saranno concesse proroghe", ha aggiunto. Trump ha poi ribadito che "molto presto" ai Paesi che fanno parte del gruppo Brics saranno imposti dazi aggiuntivi del 10%. "I Brics sono stati creati per danneggiarci. I Brics sono stati creati per far regredire il nostro dollaro e toglierlo dal suo ruolo di standard. Va bene se vogliono giocare a quel gioco, ma posso giocarci anch'io", ha detto Trump. —internazionale/[email protected] (Web Info)