Dazi, Trump: “Con Ue accordo possibile al 50%”. E attacca su immigrazione e rinnovabili

(Adnkronos) – Sui dazi con l'Europa c'è un "50%" di possibilità di trovare un accordo che "è già molto". Lo ha affermato il presidente americano Donald Trump, parlando ai giornalisti appena atterrato in Scozia. "Ci incontreremo con l'Unione Europea, e quello sarebbe l'accordo più grande di tutti, se raggiunto, ha detto il tycoon ha ribadito di credere ci sia un "50%" di possibilità di trovare un accordo con Bruxelles, che "è già molto". Trump è tornato quindi a criticare la governance europea su immigrazione ed energie rinnovabili accusando Bruxelles di cedere a quella che ha definito "un'invasione" migratoria e di compromettere il paesaggio e l'ambiente con le pale eoliche. "Dico due cose all'Europa. Fermate l'immigrazione, vi state rovinando da soli. Non avrete più l'Europa se non vi date una svegliata", ha affermato Trump. "Noi, come sapete, il mese scorso non abbiamo avuto nessun ingresso nel nostro Paese. Nessuno. L'abbiamo chiusa. E abbiamo espulso molta gente pericolosa entrata sotto Biden, che è stato un incapace totale. Ma voi lo state permettendo nei vostri Paesi. Dovete fermare questa orribile invasione che sta colpendo molti Paesi europei", ha aggiunto. Trump ha anche criticato le politiche ambientali europee legate all'eolico: "Fermate le pale eoliche. State rovinando i vostri Paesi. Lo penso davvero. È così triste. Sorvoli l'Europa e vedi queste pale ovunque, che rovinano i vostri bellissimi campi e vallate e uccidono gli uccelli. E se sono in mare, rovinano i vostri oceani. Fermatele". E ha concluso: "Alcuni leader non lo stanno permettendo e non ricevono il giusto riconoscimento. Potrei fare i nomi, ma non voglio mettere in imbarazzo gli altri".