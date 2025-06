Dazi, negoziati Cina-Usa: a Londra nuovo round

(Adnkronos) – Cina e Stati Uniti di nuovo al tavolo dei negoziati. Dopo i colloqui di Ginevra di maggio e la telefonata tra Xi Jinping e Donald Trump, delegazioni delle due superpotenze si incontrano a Londra nel tentativo di allentare le tensioni nella guerra commerciale dopo la fragile tregua di 90 giorni nello scambio di dazi e controdazi e nel contesto di continue frizioni. La sede dei colloqui non è stata resa nota. A rappresentare gli Usa ci sono il segretario al Tesoro, Scott Bessent, il segretario al Commercio, Howard Lutnick, e il rappresentante per il Commercio, Jamieson Greer. La delegazione cinese è guidata He Lifeng, vicepremier e zar dell'economia cinese fedelissimo di Xi che resterà nel Regno Unito fino a venerdì. "Vogliamo che Cina e Stati Uniti continuino ad andare avanti con l'accordo raggiunto a Ginevra", ha detto a Fox News la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. Nei giorni scorsi Trump ha accusato la Cina di violare l'accordo di Ginevra. "L'Amministrazione ha monitorato il rispetto dell'accordo da parte della Cina e speriamo si vada avanti per colloqui commerciali più approfonditi", ha aggiunto Leavitt. E in queste ore alla Cbs il capo del Consiglio economico nazionale, Kevin Hassett, ha spiegato che gli Stati Uniti vogliono ripristinare il flusso di minerali critici, alla base di molte tecnologie, ai livelli precedenti l'escalation della guerra commerciale. "Le esportazioni di minerali critici sono a un ritmo superiore rispetto a quanto fosse, ma non ai livelli che abbiamo concordato a Ginevra", ha precisato. Un portavoce del governo britannico ha ricordato che il Regno Unito, che ospita i colloqui dopo la Svizzera, "sostiene il libero scambio". "Siamo sempre stati chiari sul fatto che una guerra commerciale – ha ripetuto – non è nell'interesse di nessuno". Per la Cina l'esito dei negoziati dipenderà dalla "sincerità" degli Stati Uniti, come ha scritto il tabloid nazionalista Global Times, citando He Weiwen del Center for China and Globalization. —internazionale/[email protected] (Web Info)