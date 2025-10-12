News

Dazi, l’accusa della Cina: “Usa utilizzano standard doppi”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Pechino accusa gli Stati Uniti di utilizzare "standard doppi" dopo che nei giorni scorsi Donald Trump ha minacciato di introdurre ulteriori dazi del 100 per cento sul valore dei beni importati negli Stati Uniti dalla Cina, in aggiunta al 30 per cento già in vigore, e altre restrizioni sull'esportazione di "software critici" a partire dal primo novembre prossimo.  Il presidente americano, che venerdì ha anche minacciato di cancellare l'incontro con Xi Jinping previsto in Corea del Sud, a margine del vertice dell'Apec il 31 ottobre e il primo novembre prossimi, ha riacceso la guerra commerciale con la Cina accusando Pechino di imporre misure "straordinariamente aggressive" sulle esportazioni di terre rare il giorno dopo che erano stati anticipati nuovi controlli sull'export di tecnologie per l'estrazione e il trattamento di questi minerali. Il ministero del Commercio a Pechino ha definito le esternazioni di Trump come "un esempio di standard doppi".  "Minacciare di introdurre dazi alti in ogni momento non è l'approccio corretto per impegnarsi con la Cina", si legge inoltre in un comunicato pubblicato online.   
—internazionale/[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

“Nessuna come lei”, Hollywood piange Diane Keaton: ondata...

Verissimo, ospiti e interviste oggi domenica 12 ottobre

‘Amici’, Gigi D’Alessio e Achille Lauro gli ospiti...

Che tempo che fa, da Milly Carlucci a...

Malattie reumatologiche, colpiti 6 milioni e mezzo in...

Domenica In, ospiti oggi 12 ottobre: Evelina Sgarbi,...

Palermo, cerca di fermare un pestaggio: 21enne ucciso...

Regionali in Toscana, urne aperte fino alle 23:...

Ue, cambiano le regole alle frontiere: da oggi...

Firma per Gaza in Egitto, domani Trump in...