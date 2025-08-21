Dazi, accordo Ue-Usa su dichiarazione congiunta

(Adnkronos) – "Durante l’estate, e sotto la guida della presidente Ursula von der Leyen, ho mantenuto contatti regolari con le mie controparti statunitensi per dare seguito all’accordo di luglio raggiunto in Scozia. Oggi sono lieto di annunciare che siamo giunti al traguardo". E' quanto ha detto il commissario Ue al Commercio, Maros Sefcovic, in conferenza stampa, annunciando la pubblicazione di una dichiarazione congiunta Ue-Usa che definisce l'accordo Ue-Usa sulla loro relazione in materia di commercio e investimenti "basata su equità, equilibrio e reciproci vantaggi". La dichiarazione congiunta Ue-Usa, che formalizza l'accordo-quadro raggiunto a fine luglio in Scozia, "non è la fine, è l’inizio". Lo afferma il capo negoziatore dell'Ue e commissario al Commercio, Maros Sefcovic, in conferenza stampa. "Questo quadro rappresenta un primo passo, destinato a crescere nel tempo, includendo più settori, migliorando l’accesso ai mercati e rafforzando ulteriormente i nostri legami economici". I negoziati sono stati "un lavoro intenso ed essenziale che porta stabilità e prevedibilità alla nostra relazione, due fattori fondamentali per le nostre imprese. Rafforza inoltre la nostra più ampia partnership transatlantica, più importante che mai nell’attuale contesto geopolitico complesso", aggiunge Sefcovic. —internazionale/[email protected] (Web Info)