Daniele Gatti nuovo direttore del Maggio Musicale Fiorentino

Il maestro Daniele Gatti sarà il nuovo direttore musicale del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino dal 2026 e per i successivi tre anni. La nomina è stata annunciata oggi dal sovrintendente Carlo Fuortes. Gatti si insedierà ufficialmente come direttore musicale in occasione della prossima 88esima edizione del Festival del Maggio e rimarrà in carica fino al 30 giugno 2029 al termine del 91esimo Festival. Gli impegni artistici del maestro con il Maggio lo coinvolgeranno in opere, concerti sinfonici e sinfonico-corali e tournée. "Sono particolarmente felice di annunciare questa nomina – afferma il sovrintendente Carlo Fuortes in una nota – Daniele Gatti è uno dei più grandi direttori della scena internazionale e ha già segnato profondamente la storia recente del nostro Teatro, ricoprendo fino allo scorso anno il ruolo di Direttore Principale con straordinari risultati artistici. In passato abbiamo avuto modo di lavorare insieme in diverse occasioni e conosco bene la sua visione, il suo rigore e la sua grandissima sensibilità musicale". "La scelta di Daniele Gatti – continua il sovrintendente – rappresenta un investimento artistico di altissimo livello. Un segno di continuità ma anche di rinnovamento: accoglierlo alla guida musicale del nostro Teatro significa riaffermare con forza l'identità del Maggio come centro d'eccellenza, luogo di creazione e pensiero musicale, fedele alla sua storia ma sempre proiettato verso il futuro. A nome mio, del Consiglio di Indirizzo della Fondazione e di tutto il Teatro rivolgo a Daniele Gatti il più caloroso benvenuto. Lo accogliamo con entusiasmo, pronti a costruire insieme nuove pagine importanti della nostra storia". "Sono felice – commenta Daniele Gatti – e lo sono per più motivi. Torno a fare musica stabilmente con gli straordinari professori dell'orchestra e con gli artisti del coro del Maggio Musicale, a lavorare con tutte le persone legate alla fondazione lirico-sinfonica fiorentina, e lo faccio nella nuova veste di Direttore musicale, dopo la precedente esperienza come Direttore principale. Torno inoltre a collaborare con Carlo Fuortes, un sovrintendente di alta professionalità e lealtà, per il quale ho grande stima, e con cui abbiamo condiviso felicemente molti progetti in passato. Ringrazio tutti per questa nuova avventura artistica".