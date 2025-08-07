News

Dall’esordio degli azzurri a Cincinnati alla finale di Toronto: dove vedere il tennis di oggi in tv

by Adnkronos
by Adnkronos

(Adnkronos) – In attesa degli Us Open 2025, cresce l'attesa per il ritorno in campo degli azzurri del tennis. Oggi, giovedì 7 agosto, inizia il Masters 1000 di Cincinnati e il primo italiano impegnato sarà Matteo Arnaldi, che intorno alle 17 affronterà il francese Benjamin Bonzi nel primo turno del torneo americano. Oggi si giocheranno anche le finali del Wta 1000 di Montreal e dell'Atp 1000 di Toronto. Ecco tutti i match di giornata e dove vederli in tv e streaming.  Ecco il programma dei match di tennis di oggi, giovedì 7 agosto:  
17 – Atp Cicinnati, prima giornata: Arnaldi – Bonzi, Sky Sport Tennis (fino alle 24), Sky Sport Uno (fino alle 23), Sky Sport Max, NOW e Tennis TV
 17 – Wta Cincinnati, prima giornata, Sky Sport Tennis (fino alle 24), Sky Sport Uno (fino alle 23), Sky Sport Max, NOW, SuperTennis e SuperTennix 23 – Atp Masters 1000 Toronto, finale doppio: Salisbury/Skupski-Cash/Glasspool, Sky Sport Uno, NOW e Tennis TV 24 – Wta 1000 Montreal, finale singolare: Mboko-Osaka, Sky Sport Tennis e NOW 1.30 – Atp 1000 Toronto, finale singolare: Khachanov-Shelton, Sky Sport Uno e NOW

