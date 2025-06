Da Meghan Markle a Alexios di Grecia, i royal conquistati dai social

(Adnkronos) – Hanno nomi illustri e conosciuti, appartengono alle grandi famiglie del gotha europeo, sono influencer seguitissimi per passione e necessità, a volte per puro divertimento, per svecchiare l'immagine di monarchie regnanti secolari, sempre comunque al passo con i tempi. Sono gli aristo-influencer.

Nella top ten dei 'royal' più seguiti su Instagram il principe ereditario di Dubai, Hamdan Bin Mohammed bin Rashid al Maktoum, per gli amici Fazza, classe 1982, sposato e padre di tre bambini, paracadutista e sommozzatore, poeta, amante degli animali e della fotografia (17 milioni di follower), seguito dal principe del Brunei, Abdul Mateen (3,1 milioni), pilota di elicotteri nella Royal Air Force, che ama farsi fotografare in divisa militare e postare istantanee dei suoi viaggi e delle sue partite di polo. Tra le più seguite anche Meghan Markle, duchessa del Sussex (2,7 milioni), che lo scorso marzo ha lanciato il nuovo marchio 'As Ever' che offre prodotti alimentari e articoli lifestyle. Molto amata sui social anche la 'cugina' Windsor, la principessa Eugenie di York (fu lei a farle incontrare il futuro marito, il principe Harry), con un seguito di un 1, 8 milioni di followers. Notevole anche il seguito di lady Kitty Spencer, nipote di Lady D, modella e testimonial per Dolce & Gabbana e maison Bulgari, con oltre 700mila fan, e di Mike Tindall, consorte amatissimo di Zara Phillips, nipote di Carlo III, ex rugbista, campione del mondo nel 2003 con la Nazionale inglese (587mila 'sostenitori'). "Giovani che appartengono alla loro epoca anche attraverso i nuovi mezzi di comunicazione", spiega in una intervista al settimanale francese 'Point de vue' Phlippe Moreau Chevrolet, professore nel prestigioso ateneo Sciences Po a Parigi e consulente per la comunicazione. Aristocratici che promuovono se stessi e le loro passioni, come Mafalda di Bulgaria, cantautrice e musicista, o Victoria de Marichalar, figlia dell'Infanta Elena di Spagna, amante dell'haute couture e delle riviste patinate (339mila followers), ma anche Constantin Alexios di Grecia (162mila) e Leah Isadora Behn, nipote degli attuali monarchi di Norvegia, incoronata 'Influenceuse beauté' ai Vixen Award, gli Oscar degli influencer norvegesi, nel 2021 e nel 2022, fondatrice del brand 'Dorah'. Ma i sociali sono anche per molti personaggi dal sangue blu europei uno strumento per farsi conoscere, per affrancarsi dalla routine del quotidiano, per entrare in contatto con il mondo del lavoro. Come è accaduto a Maria Chiara e Maria Caroline de Bourbon – Sicile (uno stage chez Sotheby's e al Museo oceanografico del principato di Monaco, con il desiderio di creare, in tandem, un proprio brand di accessori) o a Maria Olympia di Grecia (303mila follower su Instagram), mannequin e testimonial recentemente della maison Vuitton, ma anche per Michael Kors e Acquazzurra, e oggi redattrice per Moda Operandi. (di Carmela Piccione) —[email protected] (Web Info)