Da McConaughey a Mescal, i tifosi vip a Wimbledon per Sinner-Alcaraz

(Adnkronos) – Da Matthew McConaughey a Paul Mescal, passando per William e Kate. Folla di vip a Wimbledon per la finale tra

Jannik Sinner

e Carlos Alcaraz

che si sta svolgendo oggi, domenica 13 luglio, nel Centre Court per l'ultimo atto dello Slam londinese. Nel ruolo di patrona del torneo, la principessa del Galles, Kate Middleton, che consegnerà il trofeo al vincitore di Wimbledon 2025, è arrivata nel Royal Box insieme al principe William e ai due figli George e Charlotte. Ma non ci sono solo loro. Il Campo Centrale somiglia a un vero e proprio red carpet di vip e volti noti di Hollywood. Ad assistere al match tra il tennista azzurro e quello spagnolo, ci sono, oltre a quelli già citati, Andrew Scott, Keira Knightley, John Lithgow, Nicole Kidman, Henry Cavill e la giornalista britanicca Anna Wintour. Tra gli ex tennisti, invece, Chris Evert, Stan Smith e Andre Agassi. —[email protected] (Web Info)