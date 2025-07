Cybersecurity, Lista (Leonardo): “Educare e cooperare unico modo per prevenire rischi reali”

(Adnkronos) – “Dobbiamo insegnare ai nostri figli a verificare le fonti di esecuzione dell’intelligenza artificiale. Se è un nostro collega che utilizza strumenti a di Ia per produrre contenuti o per elaborare risultati, dobbiamo essere consapevoli di ciò che implica. Questa interconnessione è importantissima. L’Italia sta facendo passi da gigante con la normativa. Ma la reazione che l’Europa sta avendo rischia di essere giurassica. Stiamo reagendo a fenomeni che sono già superati. Per questo è fondamentale che, a livello legislativo, si affronti seriamente il tema della prevenzione. Abbiamo bisogno, ancora una volta, di rafforzare l’educazione e al contempo costruire una formazione normativa coerente, sia a livello nazionale che europeo”. Lo ha detto Domenica Lista, segretario del cda dell’Organo di coordinamento e prevenzione della corruzione Leonardo spa, intervenendo all’evento 'Cybersecurity e AI', organizzato da Confassociazioni. “La normativa – ha spiegato – non è sufficiente per arginare il sistema, servono investimenti in tecnologia, e soprattutto serve cooperazione. Nessuno può affrontare questa sfida da solo. E' fondamentale la collaborazione tra aziende, istituzioni e persone. Serve formazione, vera e continua.” —[email protected] (Web Info)