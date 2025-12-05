News

Cultura, Abbruzzetti (Ali): “Legati a Unpli da patto di riscoperta di lingue locali e dialetti”

(Adnkronos) – Il lavoro di collaborazione “con Unpli ci porta qui, dopo 13 anni, a suggellare nuovamente un accordo che mira alla riscoperta, alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio che l’espressione linguistica delle piccole realtà, spesso dimenticate, rappresenta”. Così Luca Abbruzzetti, presidente Ali Lazio-Autonomie locali italiane, intervenendo in merito al ruolo delle autonomie locali nella tutela delle lingue locali e dei dialetti nel corso della cerimonia di premiazione dell’edizione 2025 di ‘Salva la tua lingua locale’. 

Il concorso, al suo tredicesimo anno, è dedicato alla valorizzazione delle lingue locali ed è promosso e organizzato da Unpli – Unione delle pro loco d’Italia e da Autonomie locali italiane Lazio – Ali, con la collaborazione del Centro internazionale Eugenio Montale. La cerimonia di annuncio dei vincitori, che ha i patrocini del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e del Comune di Roma, si è svolta nella Capitale, presso sala la Protomoteca del Campidoglio. 

“I Comuni rappresentano un presidio e un baluardo di democrazia in tutte le realtà dei nostri territori, delle nostre regioni e delle nostre province. Riescono ancora, fra le tante difficoltà, a garantire servizi di prossimità ai cittadini – conclude – anche nelle aree interne, talvolta con un impegno personale degli stessi amministratori”. 

