News

Crouch diventa una mascotte ‘gigante’, la penitenza del bomber

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Peter Crouch diventa una mascotte. Il 44enne ex centravanti inglese di Liverpool e Tottenham nella giornata di ieri si è esibito per penitenza nell'insolito ruolo di mascotte, tradizionalmente assegnato a bambini. Crouch, con i suoi 2,01 di altezza, è stato il giocatore più alto ad indossare la maglia dell'Inghilterra, con cui ha collezionato 44 presenze. Quando ieri è entrato in campo come mascotte del Farnham Town, in un match di dilettanti, ovviamente non è passato inosservato.  L'ex attaccante è entrato in campo tenendo per mano un calciatore 'vero' e poi, come da programma, si è schierato davanti al giocatore nel saluto pre-partita. Ovviamente, ha totalmente oscurato il calciatore con la sua sagoma inconfondibile, tra le risate e gli applausi del pubblico. Ma perché Crouch è sceso in campo nell'insolita veste? Semplice: nell'ultima stagione ha chiuso all'ultimo posto in una lega di Fantacalcio e ieri è arrivato il momento di pagare pegno. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

“Ma che s’è visto che stavo al pontile...

Sinner-Alcaraz, oggi finale US Open in diretta –...

Italvolley campione del mondo: le azzurre ‘invincibili’ trionfano...

Pallavolo, il Presidente Mattarella invita le azzurre campionesse...

Chi è Julio Velasco, il ct della Nazionale...

Gp Monza, Verstappen domina davanti alle McLaren. Ordine...

Mipel, pelletteria e accessori moda ‘protagonisti’ a Milano

Gp Catalogna, vince Alex Marquez davanti a suo...

Gp Monza, dai ministri Salvini e Abodi a...

Pisa celebra la musica con i Level 42:...