News

Crotone, abusi sessuali su minori e maltrattamenti: arrestati un uomo e una donna

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Una donna di 42 anni di Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese, è stata arrestata dai carabinieri della locale Tenenza in seguito a una condanna passata in giudicato. La donna dovrà scontare una pena complessiva a 8 anni di reclusione, per reati che vanno dalla violenza sessuale in danno di minori ai maltrattamenti in famiglia. Le indagini hanno permesso di far emergere come in diverse occasioni avrebbe abusato dei propri figli minori costringendoli a praticare atti sessuali nei suoi confronti e a subire continue vessazioni, terminate solo con l’intervento dei carabinieri. Anche a Scandale i carabinieri hanno arrestato un uomo, 52enne del posto, in seguito a una condanna passata in giudicato: dovrà scontare una pena a tre anni di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia.  

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Usa-Ucraina, dichiarazione congiunta: “Accordo di pace deve rispettare...

A pancia in su o girato su un...

Ornella Vanoni, oggi il funerale nella sua Milano

Cibo per gli occhi, dieta mediterranea alleata della...

Ucraina-Usa, “progressi” su piano Trump. Europa prepara controproposta

Maltempo, temporali e vento forte su gran parte...

G20, Meloni sente Trump su Ucraina: “Lavoriamo sul...

Cristiano Ronaldo, in Arabia come con la Juve:...

Piano di Sorrento, inaugurato l’anno scolastico dell’Istituto Nautico...

Coppa Davis, Sinner: “Vittoria incredibile”. E Binaghi: “Aveva...