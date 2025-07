(Adnkronos) –

Cristina Plevani vince l'Isola dei Famosi 2025 trionfando nella finale andata in onda su Canale 5. La naufraga, che vince il reality a 25 anni dal successo nella prima edizione del Grande Fratello, ha battuto Mario Adinolfi, secondo, e Jey, terzo nell'epilogo della serata che ha chiuso il programma. In precedenza, il televoto aveva decretato l'eliminazione degli altri due finalisti, Omar Fantini e Loredana Cannata. "Devo smettere di fare rinunce, di dire di no. E' il momento di dire basta. Devo chiedere scusa a tante persone che ho lasciato fuori dalla mia vita", ha detto Plevani. "Mi sentivo inadeguata e fuori posto, grazie per questa seconda possibilità: salgo su questo secondo treno e stavolta non scendo".

Adinolfi, sconfitto al televoto finale, si è consolato con un risultato ottenuto nelle settimane sull'Isola: ha perso ben 26 chili, come documentato dai controlli effettuati nell'ultima puntata. "Crederci sempre, arrendersi mai", ha detto riproponendo il motto con cui Simona Ventura, dallo studio, ha incoraggiato i concorrenti dall'inizio dell'avventura. La serata finale è stata impreziosita dalla proposta di matrimonio che Paolo Vallesi, in studio, ha fatto alla compagna Sara Flaherty con anello, abbracci e lacrime di commozione. Non sono mancati momenti di paura in diretta quando Loredana Cannata, prima dell'eliminazione, si è cimentata in una prova di resistenza sott'acqua: la concorrente avrebbe dovuto resistere in apnea per un minuto e mezzo in una gabbia. Quando ha provato a risalire in superficie, i capelli si sono impigliati in una sbarra della gabbia. Cannata ha iniziato ad agitarsi nel tentativo di divincolarsi. In studio, le immagini hanno fatto scattare l'allarme. "Intervenite subito", ha detto la conduttrice Veronica Gentili mentre le telecamere hanno staccato l'inquadratura dalla prova. Dopo lunghi momenti di apprensione, le telecamere hanno mostrato sub e membri della troupe attorno alla concorrente, riemersa. "Ho pensato di non farcela", ha detto Cannata ad emergenza rientrata. "Mi sono spaventata, ho cercato di strapparmi i capelli. Non riuscivo ad uscire dall'acqua e ad arrivare all'aria", ha spiegato ancora. —[email protected] (Web Info)