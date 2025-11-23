News

Cremonese-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – La Roma torna a giocare in Serie A. Il club giallorosso oggi, domenica 23 novembre, vola a Cremona per sfidare la Cremonese – in diretta tv e streaming – nella 12esima giornata di campionato. La squadra di Gasperini, prima in classifica a quota 24 punti a pari merito con l’Inter, arriva dal successo interno dell’ultimo turno, dove ha battuto l’Udinese per 2-0 all’Olimpico, mentre quella di Nicola, artefice di un ottimo avvio di stagione che la vede in undicesima posizione con 14 punti, è stata battuta dal Pisa 1-0. 

 

La sfida tra Cremonese e Roma è in programma oggi, domenica 23 novembre, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni: 

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Vandeputte, Bondo, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola 

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini 

 

Cremonese-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibile tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche sulla piattaforma streaming di Dazn. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Maltempo, breve tregua ma non dura: in arrivo...

Da noi… a ruota libera, oggi domenica 23...

Verissimo, oggi domenica 23 novembre: gli ospiti e...

Amici, oggi domenica 23 novembre: ospiti e anticipazioni

Lazio-Lecce: orario, probabili formazioni e dove vederla in...

“Io rifatta? Neanche per idea”: in ascesa la...

Serie A, oggi Inter-Milan: orario, probabili formazioni e...

Vanoni, il ricordo oggi a Verissimo: l’ultima intervista...

Gp Las Vegas, ordine d’arrivo. Le classifiche del...

Italia-Spagna, oggi finale Coppa Davis. Orario e dove...