News

Cremonese-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 28 dicembre, i partenopei volano a Cremona per affrontare la Cremonese – in diretta tv e streaming – nella 17esima giornata di campionato. La squadra di Conte è reduce dal trionfo di Riad, dove ha vinto la Supercoppa italiana battendo il Bologna in finale, mentre nell’ultimo turno di Serie A è stata sconfitta 1-0 dall’Udinese. La Cremonese invece ha conquistato un punto a Roma pareggiando 0-0 contro la Lazio. 

 

La sfida tra Cremonese e Napoli è in programma oggi, domenica 28 dicembre, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni: 

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola 

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. All. Conte 

  

Cremonese-Napoli sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Manovra oggi alla Camera, lunedì il voto sulla...

Milan-Hellas Verona: orario, probabili formazioni e dove vederla...

Ucraina-Russia, oggi l’incontro Trump-Zelensky. “Pieno sostegno” a Kiev...

Influenza, Bassetti: “Quest’anno colpisce anche la pancia”

Conti pubblici, Italia promossa da mercati e Ue:...

Agricoltura tra ombre e luci nel 2025, da...

Ucraina-Russia, l’analisi di Kiev: “Putin ha nuovi obiettivi,...

Amazon: “Stop a piani consegna con droni in...

Superenalotto, numeri e combinazione vincente 27 dicembre 2025

Ucraina, Meloni: “Unità di vedute tra Europa, Kiev...