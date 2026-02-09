News

Crans-Montana, interrogato ex capo sicurezza: ispezionò Le Constellation

(Adnkronos) – E’ iniziato nella mattina di oggi, lunedì 9 febbraio, l’interrogatorio dell’ex responsabile della sicurezza di Crans-Montana, l’unico che ha condotto ispezioni nel bar Le Constellation dalla sua apertura nel 2015. Una testimonianza molto attesa la sua, il secondo dipendente del comune di Crans-Montana a essere interrogato come sospettato dai magistrati che indagano sulla tragedia di Capodanno costato la vita a 41 persone tra cui 6 ragazzi italiani. 

L’ex responsabile della sicurezza pubblica di Crans-Montana viene interrogato dalle 8.30 presso l’Università delle Scienze Applicate, che dispone di un auditorium in grado di ospitare gli oltre 50 avvocati che rappresentano le famiglie delle vittime. L’udienza dell’ex addetto alla sicurezza è molto attesa perché lui ha effettuato le uniche due ispezioni approfondite del bar Le Constellation dalla sua apertura, una nel 2018 e un’altra nel 2019. Durante o dopo le ispezioni non ha mai fatto riferimento alla schiuma isolante che era stata installata sul soffitto del seminterrato del locale. 

Dopo l’udienza dell’ex responsabile della sicurezza, è previsto che ilproprietario del locale Jacques Moretti venga interrogato mercoledì, mentre Jessica Moretti sarà interrogata giovedì. Non sono previste altre udienze per questa settimana. 

