Crans Montana, 15enne italiana si sveglia dal coma. Il padre: “Ci ha riconosciuto”

by Adnkronos
(Adnkronos) – Si fa strada la speranza per la 15enne italiana, rimasta ferita nella notte di Capodanno nel rogo di Crans Montana. La studentessa biellese, ancora ricoverata in ospedale a Zurigo, oggi giovedì 22 gennaio si è svegliata dal coma e ha riconosciuto i genitori. A confermarlo il papà Lorenzo che, commosso, all’Adnkronos racconta: “La situazione è ancora delicata ma oggi c’è stato un primo segnale, ci ha riconosciuto”.  

Nella strage di Capodanno a ‘Le Constellation’ in Svizzera sono morte almeno 40 persone e 116 sono rimaste ferite. Molte le giovani vittime, provenienti da tutto il mondo, di cui sei italiani.  

