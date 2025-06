Cosenza, tragedia in piscina: morta bimba di 8 anni

(Adnkronos) – Una bambina di 8 anni è morta oggi, lunedì 30 giugno, nella piscina del parco acquatico 'Santa Chiara' di Rende in provincia di Cosenza. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola sarebbe annegata, ma la ricostruzione dell'accaduto è attualmente al vaglio degli inquirenti. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che hanno tentato invano di rianimare la piccola per cui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. I carabinieri della compagnia di Rende hanno avviato immediatamente le indagini per accertare la dinamica. —[email protected] (Web Info)