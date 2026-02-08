News

Cosenza, anziano muore travolto da una frana a Castrovillari

(Adnkronos) – Un anziano ha perso la vita nel pomeriggio di oggi domenica 8 febbraio a Castrovillari, in provincia di Cosenza, dopo essere stato travolto da una frana.  

L’uomo si era recato in una zona di campagna, che conosceva bene e dove era solito andare, quando, secondo le prime ipotesi, a causa di uno smottamento di terreno, presumibilmente dovuto alle piogge intense dei giorni scorsi, è stato travolto da una caduta di massi e detriti che lo hanno colpito in pieno, non lasciandogli scampo.  

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Castrovillari, che hanno avviato accertamenti sulla dinamica dell’incidente, e i vigili del fuoco del locale distaccamento, impegnati nelle operazioni di recupero della salma, particolarmente difficoltose trattandosi di una zona piuttosto impervia. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Castrovillari.  

cronaca

