News

Cortina, vigilante muore durante turno in cantiere olimpico: disposta autopsia

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Nella notte dell’8 gennaio scorso un uomo di 55 anni è morto mentre svolgeva un servizio di vigilanza notturna presso un cantiere di Cortina d’Ampezzo, riconducibile ai lavori per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. In seguito alla denuncia presentata dai familiari, l’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma e l’esecuzione dell’autopsia medico-legale, al fine di accertare con precisione le cause del decesso e le circostanze in cui è avvenuto. 

Il lavoratore era impegnato in un turno notturno, all’aperto, in condizioni climatiche particolarmente rigide. Secondo quanto riferito dai familiari, l’uomo avrebbe più volte manifestato “preoccupazioni e lamentele in merito alle condizioni di lavoro, ai turni notturni prolungati e alla mancanza di adeguate tutele”. Elementi che “rendono necessario un approfondimento giudiziario e che riportano al centro dell’attenzione il tema della sicurezza e delle condizioni di lavoro nei cantieri e nei servizi collegati ai grandi eventi, in particolare in vista delle Olimpiadi Invernali del 2026”, affermano i familiari i quali, assistiti dall’avvocato Francesco Dragone del Foro di Lecce, chiedono che “venga fatta piena luce sull’accaduto e che nessuna morte sul lavoro venga trattata come un evento privato o inevitabile”. 

Matteo Salvini è profondamente addolorato per la morte del vigilante a Cortina ed esprime vicinanza alla sua famiglia. Il vicepremier e ministro, da sempre attento e sensibile al tema della sicurezza sul lavoro, si legge in una nota, ha chiesto informazioni dettagliate sull’accaduto, con particolare riferimento al contratto e alle sue mansioni. Salvini coglie l’occasione per ribadire che la sicurezza sul lavoro è una priorità, da preferire ad ogni altro aspetto compresa la velocizzazione di alcune opere. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Raffaella Fico e la perdita del bambino: “Devastante,...

“Vergogna, fuori i sionisti dal corteo”: insulti a...

Serie A, oggi Roma-Sassuolo – La partita in...

Serie A, Como-Bologna 1-1 e Udinese-Pisa 2-2

Padova, 22enne scomparsa da quattro giorni: in corso...

Corinne Clery: “Non vedo mio figlio da 8...

De Rossi torna su Milan-Genoa: “La ‘buca’ di...

Non solo Can Yaman, almeno 7 vip tra...

Minneapolis, continuano manifestazioni contro Ice per la morte...

Malore per Massimiliano Fuksas, l’archistar ricoverato a Firenze