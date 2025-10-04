News

Corteo pro Pal a Roma, spuntano le bandiere di Hamas e Hezbollah

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Al corteo pro Pal di Roma tra i diversi striscioni e bandiere palestinesi, è spuntata, all'altezza del Colosseo, una bandiera di Hamas e una di Hezbollah. Alcuni manifestanti hanno scandito cori contro l'Idf e inneggiato all'Intifada. "Per quello che dichiarano i manifestanti oggi in piazza ci sono un milione di persone", hanno detto gli organizzatori del corteo che ha quasi raggiunto porta San Giovanni. "Roma è tutta bloccata e rappresenta tutta l'Italia ed è fianco della Resistenza Palestinese", hanno aggiunto. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Flotilla, attivisti turchi liberi: “Greta costretta a baciare...

Grave incidente sulla Fondovalle dell’Agri, 4 morti nel...

Gp Singapore, Russell in pole davanti a Verstappen....

“Povertà e democrazia”, la Lectio civilis di Abhijit...

Elezioni Repubblica Ceca, risultati parziali: exploit del populista...

Sinner-Griekspoor domani a Shanghai: orario, precedenti e dove...

Marco Lodola nella torre panoramica di Casa Boccaccio

Sciopero per Gaza, sanzionati studenti liceo Agrigento. Cgil:...

Fine vita, Gallo (Ass. Luca Coscioni): “Rischiamo di...

Fine vita, Cappato (Radicali Italiani): “Diritto aiuto medico...