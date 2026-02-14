News

Corona e la foto in ospedale su X, il dettaglio preoccupa i follower

by Adnkronos
(Adnkronos) – “Stai bene?”. Le foto di Fabrizio Corona su X creano allarme e preoccupazione tra i follower. Corona pubblica due immagini – abbinate al messaggio “Non mi state fermando. Mi state ricreando” – che lo ritraggono in un ospedale o in una struttura medica. Il 51enne è sdraiato su un lettino, apparentemente mentre viene monitorato con l’applicazione di sensori simili a quelli utilizzati per un elettrocardiogramma. Sul monitor lì accanto, come notano gli utenti che commentano il post, spiccano i dati relativi alla pressione: si notano i parametri 167/110 che, a prescindere dall’identità del paziente, risultano decisamente elevati. 

C’è chi associa immediatamente le cifre alle condizioni di Corona e risponde al post con messaggi preoccupati e raccomandazioni: “Ci manca solo l’infarto. Adesso no, eh, Fabrizio?! Adesso no! Tirati su, vita sana, e tanto amore”, scrive una persona. “Riprenditi Fabrizio pressione troppo alta”, il tono di altri messaggi. 

