Corona dopo Belve: “Bossetti pagato dalla Rai 140 mila euro”. Fagnani: “Falso”

Fabrizio Corona punta il dito contro la Rai. L'ex re dei paparazzi ha accusato l'azienda di aver pagato Massimo Bossetti per l'intervista rilasciata a Francesca Fagnani, andata in onda nella puntata speciale di 'Belve Crime'. Un'accusa a cui la stessa conduttrice ha replicato, smentendo categoricamente. Fabrizio Corona ha dedicato l'ultima puntata di 'Falsissimo', suo format disponibile sulla piattaforma Youtube, al caso di Massimo Bossetti, il detenuto condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. Secondo quanto dichiarato da Corona, la Rai avrebbe trattato Bossetti come una "star televisiva", arrivando a pagare per ottenere l'intervista esclusiva. "La cosa peggiore non è aver mandata in onda l'intervista, ma averlo pagato", dice il 51enne. L’accusa di Corona si basa su informazioni riferite da una fonte interna alla sicurezza del carcere di Bollate, dove Bossetti è recluso. La cifra riferita è di 140 mila euro. "Diciamo che il carcere esagera sempre, forse non proprio 140 mila euro. Ma io sono certo che ha preso una grandissima cifra, sicuramente a quattro zeri", queste le parole di Corona. Dichiarazioni che hanno generato reazioni immediate sui social. Un utente su X (ex twitter) ha chiesto direttamente alla conduttrice: "Ti prego, puoi smentire?". Immediata e secca la replica di Fagnani: "Non è assolutamente vero!". —[email protected] (Web Info)