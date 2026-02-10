News

Coppa Italia, oggi Napoli-Como – Diretta

by Adnkronos
(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Coppa Italia. I partenopei sfidano oggi, martedì 10 febbraio, il Como – in diretta tv e streaming – allo stadio Maradona nei quarti di finale della coppa nazionale. La squadra di Conte è reduce dalla vittoria del Ferraris contro il Genoa, battuto 3-2 in extremis, mentre il Como, che giocherà il match con il Milan della 24esima giornata il 18 febbraio, aveva pareggiato 0-0 con l’Atalanta. 

La vincente della sfida troverà l’Inter in semifinale. 

 

sport

