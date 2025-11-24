News

Conclusa ad Astana ‘Silk Way Star’, l’Eurovision asiatico

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Gran finale, ieri sera, nella capitale del Kazakistan Astana, di ‘Silk Way Star’, primo grande concorso vocale asiatico. La competizione canora, che si potrebbe definire l’Eurovision asiatico, è stata vinta dalla cantante mongola Michelle Joseph, come riporta l’agenzia di stampa kazaka Qazinform. La manifestazione si propone di “promuovere il dialogo culturale tra i Paesi asiatici e di ampliare i legami umanitari tra i popoli”, come ha sottolineato il presidente del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev, nel suo discorso letto dal Consigliere di Stato della Repubblica del Kazakistan, Erlan Karin.  

La finale, caratterizzata da produzioni sceniche articolate e numeri musicali di alto livello, ha riunito sette concorrenti provenienti da Armenia, Georgia, Kazakhstan, Cina, Mongolia e Uzbekistan. Ogni interprete ha presentato un brano nella propria lingua trasformando il palco in una mappa musicale dell’Asia. 

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ucraina, Kiev riscrive il piano di pace con...

Sclerosi multipla, Bandiera (Aism): “Caregiver fondamentali ma ancora...

Sinner e le tasse pagate in Italia nel...

Famiglia nel bosco, Parietti: ”Servizi sociali si occupino...

Lenti a contatto senza segreti, al via a...

Roma, condannato in appello protagonista video hit ‘Amico...

Regionali Campania, Puglia e Veneto: le reazioni di...

Giappone, Tokyo costruisce resilienza climatica con Ia e...

Belve, Magnini: “Storia con Federica Pellegrini non è...

Bodo-Juve a rischio rinvio? Allerta neve per la...