Concerti negli stadi tra successi e difficoltà, chi riempie davvero Olimpico e San Siro?

(Adnkronos) – Annunci roboanti, date negli stadi prenotati con un anno di anticipo. Ma la domanda è: chi riempie davvero questi enormi spazi? L'estate dei concerti 2025 si preannuncia ricca di eventi, ma un'analisi più attenta rivela un panorama variegato, tra successi clamorosi e qualche difficoltà. Mentre alcuni artisti fanno registrare il tutto esaurito in poche ore, altri faticano a riempire gli stadi, nonostante l'anticipo con cui vengono annunciate le date.

Leader indiscusso è Vasco Rossi che gli stadi li riempie dal 1990. L’icona del rock italiano parte questa sera dallo stadio comunale di Bibione per 13 date completamente sold out fino ad arrivare al 27 e 28 giugno allo stadio Olimpico di Roma. I biglietti sono andati a ruba con un anno di anticipo e in oltre 40 anni di ‘vita spericolata’, Vasco ha regnato per ben 36 volte allo Stadio San Siro di Milano, di cui sette consecutive solo l’anno scorso. Il suo erede naturale sembra essere Ultimo che, anche quest’anno, conferma gli incassi con 9 date andate sold out in soli 7 mesi. A soli 29 anni, vanta 42 stadi nel suo palmarès e si prepara al decimo concerto all'Olimpico di Roma, un record per un artista così giovane. Nonostante il tutto esaurito per la prima data a Milano (25 giugno), Marracash ha ancora biglietti disponibili per le altre date del tour, compresa quella allo Stadio Olimpico di Roma del 30 giugno. Anche per Cesare Cremonini, acclamato dai media per il sold out del suo tour negli stadi annunciato a settembre dell’anno scorso, sono ancora disponibili biglietti per le date di Roma (17 luglio), Napoli (24 giugno), Bari (3 e 4 luglio) e Padova (8 luglio). Situazione simile per i Pinguini Tattici Nucleari, con biglietti ancora in vendita per Reggio Emilia (7 giugno), Milano (11 giugno), Ancona (21 giugno) e Firenze (25 giugno), Napoli (28 giugno). Esaurite, invece, le altre date, compresa la data milanese del 10 luglio e quella di Roma il 4 luglio. Infine, Elodie, che ha annunciato lo scorso anno le due date evento negli stadi, a Milano (8 giugno) e Napoli (12 giugno), ha ancora biglietti disponibili per entrambe le serate. A due anni dal tour del 2023, quest’estate torna negli stadi anche Marco Mengoni che parte il 21 giugno dalla data zero di Lignano Sabbiadoro: 12 date in totale per le quali c’è ancora disponibilità.

Altra grande location dei live di quest'anno è il Circo Massimo. Grande successo per Achille Lauro, che ha fatto registrare il tutto esaurito per i due concerti del 29 giugno e primo luglio. L'artista è già proiettato verso il tour nei palazzetti del prossimo anno, con 15 date annunciate e alcuni sold out già registrati, come a Roma, Milano e Bari. E tra i concerti con roboanti annunci c'è stato anche quello di Tony Effe che in un video di promozione ha coinvolto anche l'ex capitano della Roma, Francesco Totti. Manca poco più di un mese al grande evento al Circo Massimo del 6 luglio ma per lui siamo ancora lontani da un possibile sold out.