Con la nuova area personale su Moby.it, i passeggeri di Moby navigano (anche in rete) nel modo più comodo e sicuro

Milano, 16.07.2025 – Da sempre, Moby offre ai suoi passeggeri il miglior modo di navigare fra l’Italia continentale e le più belle isole del Mediterraneo: Sardegna, Sicilia, Corsica, Elba. Ma da oggi, Moby offre ai suoi passeggeri anche il miglior modo di “navigare” sul suo sito ufficiale Moby.it, mettendo a disposizione un’area riservata che rivoluziona il modo di gestire i propri biglietti, esattamente come Moby Fantasy e Moby Legacy, le due ammiraglie in servizio fra Livorno ed Olbia, hanno rivoluzionato il modo di viaggiare in traghetto, offrendo ai propri passeggeri standard da nave da crociera. Il progetto si basa sulle più avanzate tecnologie cloud e chi lo utilizzerà potrà contare su una particolare attenzione alla sicurezza dei dati e delle informazioni personali, che saranno al sicuro. Dopo la registrazione nell’area privata del sito ufficiale Moby.it, gli utenti potranno accedere a una serie di funzionalità pensate per garantire piena autonomia e trasparenza nella gestione del viaggio. In particolare, entrando nella loro area riservata, i passeggeri potranno visualizzare automaticamente tutte le prenotazioni effettuate e gestirle nel migliore dei modi in totale autonomia. Sarà quindi possibile consultare in ogni momento le informazioni dettagliate sul viaggio (orari, durata, nave, porto di imbarco e tutti i particolari sulla traversata); ricevere aggiornamenti e notifiche in tempo reale su eventuali variazioni (ritardi, anticipi, modifiche), ottimizzando al meglio i tempi; visualizzare e stampare i biglietti in qualsiasi momento; modificare o annullare in autonomia la prenotazione e iscriversi al programma Moby Club, circostanza che dà la possibilità di accumulare punti fedeltà, controllare il saldo e generare coupon premio personalizzati. Moby con questa iniziativa conferma una volta di più il suo impegno per dare un servizio sempre più vicino alle esigenze dei suoi passeggeri, puntando su innovazione, semplicità, trasparenza e sicurezza dei dati. Con Moby, la vacanza inizia dal viaggio. E, da oggi, dalla gestione del biglietto nell’area privata di ogni passeggero sul sito ufficiale Moby.it.

