Con il cuore nel nome di Francesco, stasera 24 maggio: gli ospiti di Carlo Conti

(Adnkronos) –

Carlo Conti conduce 'Con il Cuore nel Nome di Francesco', la serata benefica di solidarietà dei Frati del Sacro Convento di Assisi che, da più di 20 anni, aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà. In onda stasera, sabato 24 maggio, alle 21.25 in diretta su Rai 1, dal sagrato antistante la Basilica Superiore di San Francesco d'Assisi. Immersi in un'atmosfera Francescana, Carlo Conti insieme a tutto il cast – tra cui Lucio Corsi, Arisa, Coma_Cose, Rocco Hunt, Marcella Bella, Simone Cristicchi, Amara, Settembre, Gabriele Cirilli – darà luogo a una serata unica di musica, racconto e solidarietà. Anche quest'anno 'Con il Cuore – Nel Nome di Francesco' andrà in onda in streaming su RaiPlay e verrà inoltre reso accessibile da Rai Pubblica Utilità attraverso i sottotitoli per non udenti, attivando la pagina 777 di Televideo, e l'audiodescrizione sul Canale dedicato di Rai1 e sullo streaming di Raiplay. Nei giorni successivi, la sottotitolazione risulterà attiva anche su Rai Play. Il servizio di audiodescrizione permetterà anche alle persone cieche e ipovedenti di percepire tutti quegli elementi visivi che trasmettono al meglio l'atmosfera ed il clima della manifestazione – dalle luci, ai colori, ai movimenti, agli sguardi – e di conoscere ogni minimo dettaglio in onda – dal palco, alla scenografia, dagli strumenti musicali, agli abiti. Perché 'Con il cuore nel nome di Francesco' è anche una festa di solidarietà e inclusione. La serata, che unisce spettacolo, cultura e spiritualità, vedrà anche la partecipazione di tanti testimoni di solidarietà e fraternità civile e religiosa.