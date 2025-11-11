News

Comunicazione, Faravelli (Nestlé Purina): “Nel pet care servono trasparenza e semplicità”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “La comunicazione nel pet care è molto complessa e affollata: la nostra sfida è essere sempre più semplici, diretti e trasparenti nel raccontare come i nostri prodotti possono davvero migliorare la vita degli animali”. Ha detto Sara Faravelli, direttore comunicazione corporate Purina sud Europa, intervenuta al Brand Journalism Festival 2025 al Talent Garden di Roma. 

“Credibilità e vicinanza sono elementi chiave – ha aggiunto Faravelli – per questo coinvolgiamo sempre più le nostre persone come veri e propri Purina ambassador, capaci di portare la loro voce ed esperienza nei progetti aziendali e nel racconto del legame tra persone e animali”. 

economia

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Comunicazione, Fiore (Lactalis): “Comunicare con coerenza e affrontare...

Comunicazione, Rillo (iliad): “Con Iliadship sosteniamo giovani e...

Comunicazione, Vacarini (Unipol): “Comunicare alle nuove generazioni è...

Petrone Group celebra 60 anni: “Radici solide e...

Atalanta, Palladino è il nuovo allenatore

Arezzo, bimbo di 4 anni intossicato dai biscotti...

Comunicazione, Cafaro (Italgas): “Credibilità e coerenza al centro...

“Finalmente, non mi mancherete”, manda mail di dimissioni...

Mononucleosi e sclerosi multipla nei bambini: studio conferma...

Luca Barbareschi: “Niente eredità ai figli, basta piagnistei”