Comunicazione, Cafaro (Italgas): “Credibilità e coerenza al centro della nostra comunicazione”

(Adnkronos) – “Il nostro punto di partenza è la credibilità. Un’azienda dell’energia come Italgas ha un nuovo core business: la transizione energetica. Tutto parte dalla coerenza interna, dalla definizione di una visione comune e dalla capacità di comunicarla con autenticità”. Così Mirko Cafaro, responsabile ufficio stampa Italia, social media e comunicazione idrico Italgas, durante il Brand Journalism Festival 2025 a Roma, evento che ha riunito giornalisti, comunicatori, manager e accademici per riflettere sul ruolo del racconto d’impresa nella costruzione di una comunicazione più responsabile. 

“Le persone di Italgas – ha spiegato Cafaro – sono protagoniste nel raggiungimento degli obiettivi strategici di transizione energetica al 2040 e 2050. Per questo le accompagniamo con formazione e strumenti per raccontare all’esterno la nostra visione in modo chiaro, efficace e innovativo, creando contenuti coinvolgenti e accessibili, senza banalizzare il messaggio”. 

