Comolake, Tornaghi (Ibm): “Digitalizzazione della PA con agenti AI e sicurezza post-quantistica”

(Adnkronos) – "Una pubblica amministrazione più efficiente passa per una trasformazione digitale in cui la leva tecnologica è fondamentale". Lo ha detto Tiziana Tornaghi, General manager Consulting di IBM Italia, intervistata dall’Adnkronos a ComoLake 2025. Tornaghi ha spiegato che IBM sta lavorando su agenti di intelligenza artificiale in grado di "supportare processi decisionali complessi senza sostituire le persone", con l’obiettivo di "offrire servizi ai cittadini in modo proattivo e non più reattivo". (VIDEO) Tra i progetti citati: l’uso dell’AI in Inail, per velocizzare le pratiche di sicurezza sul lavoro; nel ministero della Giustizia, per oscurare dati sensibili e analizzare ricorsi; e nel Comune di Napoli, per la digitalizzazione dei documenti e delle pratiche urbanistiche. "Il futuro – ha aggiunto Tornaghi – è nella crittografia post-quantistica, perché la sicurezza dei dati sarà sempre più minacciata con l’avvento dei computer quantistici". IBM ha avviato a Roma la Cyber Academy, "un investimento strategico per formare professionisti e sensibilizzare sulla sicurezza come realtà, non come minaccia". "Crediamo fortemente che l’ecosistema sia un valore: la collaborazione tra pubblico e privato è la chiave per costruire una pubblica amministrazione più efficiente e sicura". IBM, ha spiegato, "è un’azienda globale ma profondamente radicata sul territorio", e proprio da questa presenza locale "nascono sinergie virtuose con istituzioni e imprese italiane". Tra gli obiettivi principali, Tornaghi ha indicato la formazione sulle competenze digitali, la sicurezza delle infrastrutture e lo sviluppo di modelli di cooperazione basati su best practice condivise. "Solo con un dialogo continuo tra i diversi attori dell’ecosistema si possono realizzare servizi pubblici moderni, sicuri e vicini ai cittadini", ha concluso.

—[email protected] (Web Info)