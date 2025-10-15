News

ComoLake: Locatelli: “Grazie a ia disabili possono avere opportunità di formazione e lavoro”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – "Grazie all'intelligenza artificiale sempre più persone con disabilità e difficoltà possono avere le stesse opportunità di formazione e lavoro, di vita sociale piena e partecipata". Lo ha affermato oggi il ministro per la Disabilità, Alessandra Locatelli, intervenendo al Digital Innovation Forum, in corso a Cernobbio. "Oggi le persone con disabilità oggi hanno molte possibilità in più, ma abbiamo bisogno di offrirne loro di più – ha poi aggiunto -. Credo che questo nuovo sguardo che stiamo promuovendo ci consenta di vedere in ogni persona le potenzialità e non i limiti. Possiamo offrire qualità della vita migliore a tutti". 
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Luppi (Msd): “Investire in prevenzione un vantaggio per...

Medtronic inaugura nuova era monitoraggio cardiaco impiantabile con...

Rovere (Poste): “I lavoratori senior trasmettono esperienza a...

Ricerca, Quintarelli (Bambino Gesù): “CFBox automatizza produzione terapia...

Consorzio Elis, ecco ‘GenerAzione Talento’ per valorizzare lavoratori...

Cum (Elis): “Importante rivitalizzare risorse, loro valore non...

Tumore alla prostata, rimborsata nuova terapia orale per...

Malagò: “Milano Cortina 2026 nasce dalle ceneri di...

I vestiti che indossiamo sono sicuri? L’analisi dei...

ComoLake, Polito (Indra Group): “Mobilità strategica per il...